المشهد اليمني الأول/

قال العميد مسعود جزائري المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية أن السعودية وأمريكا أدارتا وأسندتا ووجهتا العمليات الإرهابية التي استهدفت طهران.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد سيد مسعود جزائري قال خلال تصريحات صحافية أن تنظيم داعش هو من نفذ الإعتداءات الإرهابية على طهران التي ادت الى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، حسب الاعترافات التي أدلى بها عدد من الموقوفين.

وأضاف:”من دون شك فإن السعودية وأمريكا تقفان خلف ادارة وتوجيه واسناد هذه العمليات والتصرفات الإرهابية التي تستهدف المنطقة.”، مشيرا إلى اننا اليوم نرى أثار هذا الدعم للإرهاب في كل من العراق وسوريا وأفغانستان واليمن وباقي الدول الأوروبية.

المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية قال إن الشعب الايراني قوي بما فيه الكفاية للوقوف بوجه هذه الاعتداءات ولن تثنيه هذه التصرفات من إكمال طريقه في مكافحة الارهاب وإحقاق الحقوق.

يذكر أن القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، كشف هذا الاسبوع بأن لدى طهران معلومات دقيقة تشير إلى طلب السعودية ممن وصفهم بالإرهابيين تنفيذ عمليات في إيران، معربا عن أسفه لذلك.

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