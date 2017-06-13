المشهد اليمني الأول/

أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية “علي خامنئي” أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الاضطرابات في الشرق الأوسط، معتبراً حربها على تنظيم “داعش” الإرهابي أكذوبة.

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي عنه قوله في اجتماع مع مسؤولين إيرانيين كبار: “أنتِ (الولايات المتحدة) وعملاؤكِ مصدر الاضطرابات في الشرق الأوسط، من أنشأ الدولة الإسلامية؟ أمريكا.. زعم أمريكا بمحاربة الدولة الإسلامية أكذوبة”.

واتهم القائد الإيراني الولايات المتحدة والسعودية، بتمويل الإسلاميين المتشددين بما في ذلك تنظيم “داعش”، الذي نفذ أول هجوم له على إيران في طهران يوم الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 17 شخصاً.

وقال خامنئي إن إيران لا تنوي تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، مضيفاً: “الحكومة الأمريكية ضد استقلال إيران، لديهم مشاكل مع وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. معظم مشاكلنا معهم لا يمكن حلها.

وأشار خامنئي إلى ان “أمريكا دولة إرهابية وتدعم الإرهاب، وبالتالي لا يمكننا تطبيع العلاقات مع دولة كهذه”.

الجدير بالذكر أن خامنئي أدلى بعدة تصريحات تندد بالولايات المتحدة منذ بداية شهر رمضان، بينما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعبارات قاسية منذ توليه السلطة، مشيراً إلى أنه سينهي كل محاولات الإدارة السابقة للتقارب مع طهران.

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