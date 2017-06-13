المشهد اليمني الأول/

شن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، هجومين مباغتين على مواقع للجيش السعودي بجيزان، سقط على إثرهما 35 ما بين قتيل وجريح.

وأفاد مصدر عسكري، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية شنا هجومًا مباغتًا على مواقع الدفينية وقائم زبيد والكرس بجيزان، أدى إلى سقوط 15 جنديًا سعوديًا ما بين قتيل وجريح.

كما شنا هجومًا مباغتًا آخراً على مواقع للجيش السعودي في الخوبة الشمالية بجيزان، أدى إلى سقوط 20 جنديًا سعوديًا ما بين قتيل وجريح.

وأوضح المصدر العسكري، أن الهجوم على تلك المواقع سبقها قصف صاروخي ومدفعي مركز.

كما أعطب أبطال الجيش واللجان الشعبية جرافة عسكرية ودمرا آلية عسكرية في موقع الغاوية بقذائف آر بي جي، بالإضافة إلى استهداف تجمعات للجنود السعوديين شرق بوابة الطوال بعدد من القذائف المدفعية.

الجدير بالذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات متتالية داخل العمق السعودي في جيزان ونجران وعسير مكبدين العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة وذلك في إطار الرد على استمرار العدوان الأمريكي السعودي بحق أبناء الشعب اليمني الصامد.

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