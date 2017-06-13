الرئيسية الأخبار المحلية شاهد استهداف موقع السديس السعودي بنجران وفرار الآليات العسكرية من الموقع الأخبار المحلية شاهد استهداف موقع السديس السعودي بنجران وفرار الآليات العسكرية من الموقع 13/06/2017 362 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد صد زحوفات المرتزقة وتدمير عدد من الآليات وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المنافقين في نهم مشاهد لبعض جثث المرتزقة بعد كسر زحفوفاتهم على مواقع الجيش واللجان في حيفان بتعز من جهة طور الباحة شاهد إطلاق صاروخين زلزال 2 على تجمعات الجيش السعودي في موقع الموسم السعودي بجيزان شاهد مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تدك مواقع الجيش السعودي والمنافقين في الطلعة نجران [HD] قوات البحرية اليمنية تستهدف سفينة حربية تابعة للعدوان السعودي قبالة سواحل المخاء “بسلاح نوعي ومتطور” المشهد اليمني الأول شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات