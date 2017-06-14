المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون اليوم الثلاثاء، كما تم تدمير مدرعة عسكرية لقوى الغزو والإرتزاق شمال يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري ، أن وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من تدمير مدرعة للمرتزقة بعبوة ناسفة شمال يختل في المخا، ما أدى الى مقتل وجرح من كان على متن المدرعة.

وأضاف المصدر العسكري عن مصرع اثنين من مرتزقة العدوان السعودي برصاص قوات الجيش واللجان الشعبية شمال مديرية المخا بتعز.

يذكر أن أعداد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي لاقوا مصارعهم خلال الأيام الماضية، في عمليات عسكرية نفذها أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية شرق يختل بمديرية المخا.

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