المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، في كسر زحف لهم غرب مدينة تعز.

وأفاد مصدر عسكري ، أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية كسروا محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي في منطقة الضباب غربي مدينة تعز، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

يذكر أن عددا من مرتزقة العدوان قتلوا وجرح عدد أخر أمس الاثنين، برصاص قوات الجيش واللجان الشعبية كما تم تدمير مدرعة في مواجهات بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان في القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق مدينة تعز.

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