المشهد اليمني الأول/

أعلنت القوات البحرية اليمنية، فجر اليوم الأربعاء، استهداف سفينة حربية تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي كانت تقوم بأعمال عدائية قبالة سواحل مديرية المخاء جنوب غرب محافظة تعز.

وأكد مصدر في القوات البحرية اليمنية استهداف سفينة حربية تابعة لقوى العدوان قبالة سواحل المخاء “بسلاح نوعي ومتطور”.

وأوضح المصدر أن السفينة الحربية المستهدفة كانت تقوم بأعمال عدائية داخل المياه الإقليمية اليمنية.

ومن المتوقع أن تصدر القوات البحرية بياناً في وقت لاحق، يتضمن تفاصيل العملية ونوعية السلاح المستخدم.

وتعتبر السفينة الحربية المستهدفة، هي العاشرة من ضمن البوارج والسفن الحربية التي استهدفها الجيش واللجان الشعبية، بالإضافة إلى استهداف أكثر من 10 زوارق حربية، منذ بدء عمليات الرد والردع على العدوان السعودي الأمريكي القائم على البلاد.

يذكر أن القوات البحرية استهدفت، في الـ30 من يناير الماضي، فرقاطة “المدينة” التابعة لقوى العدوان قبالة السواحل الغربية اليمنية.

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