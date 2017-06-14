المشهد اليمني الأول/

أكد سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، أنه لن يكون هناك أي إجراء عسكري ضد قطر بسبب الأزمة مع الدول الخليجية.

وفي تصريحات إعلامية، قال العتيبة: “دول الخليج ستسلم واشنطن لائحة بمطالبها فيما يخص الأزمة مع قطر”، مضيفا “بالفعل لا يوجد أي إجراء عسكري فيما نفعله، وتحدثت مع وزير الدفاع الأمريكي الجنرال ماتيس لأربع مرات في الأسبوع الماضي”.

وأشار السفير الإماراتي إلى أن بلاده تتعهد للجانب الأمريكي بأن يطلعوه على كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها وأنها لن تمس قاعدة “العديد” في قطر أو أي عمليات تابعة للقاعدة العسكرية.

يشار إلى أن الأزمة القطرية في تصاعد مستمر بسبب المواقف كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من الإمارة، وذلك بحجة دعمها للإرهاب.

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