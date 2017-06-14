المشهد اليمني الأول/

فيما تحتدم معركة المقاطعة على الدوحة من قبل الدول العربية، فضحت المعارضة القطرية التي تترأسها الشيخة نوف بنت أحمد آل ثاني، شيكات بملايين الريالات صادرة من حسابات تابعة للشيخة موزه والدة أمير قطر تميم بن حمد، لعملاء من المعارضة السعودية والكويتية.

ولم تكتفي الشيخة نوف بنت أحمد، بالمعلومات فقط وإنما قامت بنشر بعض الشيكات المذكورة آنفا، ومنها شيك صادر بقيمة 25 مليون ريال للسيد “عبد الحميد عباس حسين دشتي” المعارض الكويتي والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، والصادر ضده حكم بالحبس سنتين بتهمة الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص في البحرين.

شيك من موزا لعبد الحميد دتشى

علاوة على ذلك، وتحت عنوان “تسريبات قطرية” قامت صفحة تابعة للمعارضة القطرية بنشر صورة أخرى لشيك صادر من حسابات تابعة للشيخة موزه بقيمة 75 مليون ريال قطري للمدعو “سعد بن راشد بن محمد الفقيه” المعارض السعودي ومؤسس الحركة الإسلامية للإصلاح.

شيك بقيمة 75 مليون ريال لسعد الفقية

وتابعت المعارضة القطرية حملتها على السلطة في قطر، حيث فضحت أيضاً الصفحة صورة لكشف حساب للناشطة السعودية لجين الهذلول والذي يؤكد تلقيها 9 مليون ريال قطري بتاريه 4 أكتوبر الماضي من حسابات تابعة للشيخة موزة.

كشف حساب لجهين الذهلول

حتى أن صفحة المعارضة القطرية قامت بنشر محادثة ادعت أنها للشيخ موزة مع أحد الموظفين داخل البنك المتورط في إصدار الشيكات لتلك الحسابات، والذي يقول لها “مسوين تحقيق شامل في البنك والبنك مقلوب فوق حدر وأنا خايف أتورط”، والتي ردت قائلة: خذ إجازة وسافر عمان اليوم وانا بتصرف وصور كل المستندات التي تقدر تصورها.

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