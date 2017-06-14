الرئيسية الأخبار المحلية شاهد صد زحوفات المرتزقة وتدمير عدد من الآليات وسقوط عشرات القتلى والجرحى... الأخبار المحلية شاهد صد زحوفات المرتزقة وتدمير عدد من الآليات وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المنافقين في نهم 14/06/2017 210 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب مشاهد لبعض جثث المرتزقة بعد كسر زحفوفاتهم على مواقع الجيش واللجان في حيفان بتعز من جهة طور الباحة شاهد إطلاق صاروخين زلزال 2 على تجمعات الجيش السعودي في موقع الموسم السعودي بجيزان شاهد مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تدك مواقع الجيش السعودي والمنافقين في الطلعة نجران [HD] قوات البحرية اليمنية تستهدف سفينة حربية تابعة للعدوان السعودي قبالة سواحل المخاء “بسلاح نوعي ومتطور” شاهد وباء الكوليرا يعصف بحياة المواطنين في مديريات حجة المشهد اليمني الأول شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات