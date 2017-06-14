الرئيسية الأخبار المحلية مشاهد لبعض جثث المرتزقة بعد كسر زحفوفاتهم على مواقع الجيش واللجان في... الأخبار المحلية مشاهد لبعض جثث المرتزقة بعد كسر زحفوفاتهم على مواقع الجيش واللجان في حيفان بتعز من جهة طور الباحة 14/06/2017 528 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد صد زحوفات المرتزقة وتدمير عدد من الآليات وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المنافقين في نهم شاهد إطلاق صاروخين زلزال 2 على تجمعات الجيش السعودي في موقع الموسم السعودي بجيزان شاهد مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تدك مواقع الجيش السعودي والمنافقين في الطلعة نجران [HD] قوات البحرية اليمنية تستهدف سفينة حربية تابعة للعدوان السعودي قبالة سواحل المخاء “بسلاح نوعي ومتطور” شاهد وباء الكوليرا يعصف بحياة المواطنين في مديريات حجة المشهد اليمني الأول شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات