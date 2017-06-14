المشهد اليمني الأول/

أصيب زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأمريكي ميتش ماكونل بإطلاق نار في ولاية فرجينيا قرب واشنطن في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت واشنطن.

وذكرت وسائل إعلام أن مسلحا أطلق النار على زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس وأصابه بطلق ناري في الحوض فيما أصيب المهاجم بطلق ناري من قبل رجال أمن، كما أصيب رجلي أمن آخرين بإطلاق نار.

وأشارت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إلى أنه من بين المصابين النائب في الكونغرس ستيف سكاليس، ومساعديه في ممارسة رياضة البيسبول.

وأعلنت شرطة ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية أن وضع زعيم الأغلبية الجمهورية الصحي مستقر.

وأطلق المهاجم نحو 50 إلى 100 رصاصة من بندقية نصف آلية وكان يتواجد عدد من أعضاء الكونغرس في المكان، في حادثة لافتة تأتي وسط انقسام سياسي حاد تعيشه الولايات المتحدة الأميركية في اعقاب فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

هذا ولم تعرف بعد اسباب الهجوم الذي يتوقع بأن تكون له دوافع سياسية.

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