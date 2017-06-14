المشهد اليمني الأول/

ذكر سكان بالمنطقة التي شب فيها حريق هائل في لندن، الأربعاء، أن استيقاظ عدد من المسلمين في وقت متأخر ليلا قد يكون السبب وراء إنفاذ حياة الكثيرين.

وقالت رشيدة، إحدى سكان المنطقة السكنية لـ”سكاي نيوز”، أن استيقاظ الصائمين لتناول السحور لفت الانتباه للحريق، وأدى إلى إبلاغ السلطات بسرعة أكبر.

وقالت رشيدة: “معظم الصائمين لا يذهبون للنوم قبل الساعة الثانية صباحا”.

وأضافت:” هناك عدد كبير من السكان المغاربة في المنطقة.. بالإضافة إلى عدد من الجنسيات الأخرى من مختلف الأديان”.

وقتل 3 أشخاص على الأقل جراء الحريق، بينما قالت خدمات الإسعاف البريطانية إن ما لا يقل عن 30 شخصا نقلوا إلى المستشفى، الأربعاء، بعد أن التهم حريق هائل برجا سكنيا من 27 طابقا غربي العاصمة البريطانية.

وذكرت فرقة إطفاء لندن أن الحريق التهم كل الطوابق من الثاني وحتى الأخير لبرج غرينفيل في منطقة لانكستر ويست.

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