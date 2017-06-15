المشهد اليمني الأول/

جُرح عدد من الجنود في القوات الموالية للفار هادي، اليوم الأربعاء، في اشتباكات داخل معسكر قوات الشرطة العسكرية في مديرية التواهي بعدن.

وأفاد مصدر محلي، بأن الاشتباكات اندلعت بين الجنود داخل المعسكر في منطقة الفتح بسبب قيام قائد المعسكر، بخصم غير مشروع لمرتبات الجنود.

وتوقفت الاشتباكات وتجددت أكثر من مرة داخل المعسكر الذي مازال فيه الوضع متوتراً. ولم يعرف حتى اللحظة عدد جرحى الاشتباكات ومستوى إصاباتهم.

يذكر أن غالبية الجنود في القوات الموالية للفار هادي وتحالف العدوان السعودي، يشكون من عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من خمسة أشهر، ويقولون إنه في المرّات التي يتم فيها صرف رواتهم، فإنها فتكون ناقصة بسبب خصومات غير قانونية تفرضها قيادات المعسكر العليا.

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