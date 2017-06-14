الرئيسية الأخبار المحلية شاهد استهداف قوات البحرية اليمنية سفينة حربية تابعة للعدوان قبالة سواحل المخاء... الأخبار المحلية شاهد استهداف قوات البحرية اليمنية سفينة حربية تابعة للعدوان قبالة سواحل المخاء بصاروخ متطور 14/06/2017 1288 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب الجوف: هجوم مباغت على مواقع المرتزقة بالمصلوب وتدمير آلية عسكرية بالمتون العدو السعودي يعترف بمقتل جنديين سعوديين قرب الحدود مع اليمن قتيلان و 3 جرحى بانفجار عبوة ناسفة بمحافظة الضالع إشتباكات داخل معسكر الشرطة العسكرية في التواهي بعدن إرتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 974… وتحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في البلاد المشهد اليمني الأول شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات