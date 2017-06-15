المشهد اليمني الأول/

قتل عسكريان سعوديان بمنطقة جيزان جنوب غرب السعودية قرب الحدود مع اليمن ، في ما قال العدو السعودي إنه انفجار لغمين أرضيين.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، يوم الاربعاء، إن محمد شامي علي حدادي، العنصر في حرس الحدود، قتل بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها في جيزان.

وأشار البيان، إلى أن الدورية تعرضت لانفجار لغم أرضي نتج عنه إصابة العنصر المذكور، ومقتله إثر وصوله إلى المستشفى.

وأضافت الداخلية السعودية أنه، وفي صباح الثلاثاء، تعرضت دورية لحرس الحدود أيضاً لانفجار لغم أرضي، ما أدى إلى مقتل الجندي أول متعب علي سعيد القحطاني.

وعلى الرغم من إعلان العدو السعودي، فإن مصدر عسكري يمني كان قد صرح في اليومين الماضيين، أن “قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية شنت هجوماً مباغتاً على مواقع الدفينة وقائم زبيد والكرس والخوبة الشمالية بجيزان” ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات الجيش السعودي.

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