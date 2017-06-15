المشهد اليمني الأول/

تكبد مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، ليل الأربعاء، خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم جراء هجوم مباغت نفذه أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري ، أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية شنا هجوما على مواقع للمرتزقة في منطقة وقز بمديرية المصلوب.

مؤكدا أن الهجوم أسفر عن تكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم.

وفي وقت سابق قصف الجيش واللجان معدات ثقيلة لقوى العدوان في منطقة العقبة بمديرية خب والشعف، حيث شوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع للمكان، كما دمرا آلية عسكرية لقوى العدوان في صفر الحنايا بمديرية المتون بذات المحافظة.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات