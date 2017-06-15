المشهد اليمني الأول/

أصدرت القوات البحرية والدفاع الساحلي التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بياناً عسكرياً تبنت فيه عملية استهداف السفينة الحربية التابعة لقوى العدوان مساء الثلاثاء قبالة سواحل المخا غربي محافظة تعز.

وذكر البيان أن عملية استهداف القطعة البحرية التي كانت تقوم بأعمال عدائية داخل المياه الاقليمية اليمنية قبالة سواحل المخا جاءت رداً على ما تقوم به قوى العدوان من ارتكاب لأبشع الجرائم وقتل وخطف بحق الصيادين واختراق للمياه الاقليمية اليمنية.

وحذرت القوة البحرية قوى العدوان من المساس بسيادة اليمن وانتهاك المياه الإقليمية اليمنية، مؤكدة أنها سوف تتعامل بحزم مع أي انتهاك جديد للسيادة الوطنية على طول السواحل اليمنية.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى “أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير” وقال تعالى “والذين إذا اصابهم البغي هم ينتصرون”

نتيجة لما تقوم به تحالف العدوان من اعمال إجرامية بحق شعبنا اليمني العزيز وارتكابها لأبشع المجازر وما تقوم به من قتل وخطف بحق الصيادين واختراق منها للمياه الاقليمية اليمنية/ قامت القوات البحرية والدفاع الساحلي بتوفيق من الله باستهداف سفينة حربية تابعة لقوى العدوان كانت تقوم بأعمال عدائية داخل المياه الاقليمية اليمنية قبالة سواحل المخا مساء الثامن عشر من رمضان1438 هـ

كان ذلك بسلاح نوعي ومتطور

“وما النصر إلا من عند الله”

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