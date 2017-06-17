الرئيسية الأخبار المحلية شاهد الكونغرس الأمريكي يصوت على صفقة أسلحة جديدة للسعودية الأخبار المحلية شاهد الكونغرس الأمريكي يصوت على صفقة أسلحة جديدة للسعودية 17/06/2017 200 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب إضحك مع رئيس البعثة السعودية في جنيف وكيف أصبح محط سخرية ممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني المشاهد الكاملة لمذبحة ميدي العسكرية وابادة أرتال عسكرية بمن فيها من غزاة ومنافقين من الجيش السوداني «الكوليرا» يحصد أرواح 1028 يمنياً بأقل من شهرين المشاهد التي حذفها اليوتيوب للمذبحة العسكرية التي تعرض لها الجيش السوداني في ميدي [HD] الأمم المتحدة: معدّل تفشي وباء “الكوليرا” في اليمن وصل مستويات غير مسبوقة المشهد اليمني الأول شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات