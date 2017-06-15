صدمة في أمريكا بعد الكشف عن الاسم الحقيقي لإبنة أوباما الصغرى!

وكتبت صحفية أمريكية في تغريدة لها أن الاسم القانوني لابنة الرئيس السابق هو “ناتاشا”، الشيء الذي أثار دهشة الكثيرين، خاصة أنها لطالما عرفت بين الأوساط الأمريكية باسم “ساشا”، وفق صحيفة “daily mail”.

وسرعان ما تلقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي القصة، حيث تعددت، على سبيل المثال، التغريدات على موقع تويتر لمن باغتهم إعلان الاسم الحقيقي وتحول الأمر إلى تعليقات ساخرة معتادة في تلك المواقف.

استخدمت “ساشا” اسمها القانوني “ناتاشا” علنا للمرة الأولى، العام الماضي، عندما عملت في الصيف بأحد مطاعم المأكولات البحرية.

واحتفلت ابنة أوباما السبت 10 يونيو/ حزيران بعيد ميلادها السادس عشر، في حفل حضره والداها باراك وزوجته ميشيل أوباما.

يذكر أنه كان من اللافت غياب “ساشا” ابنة الرئيس باراك أوباما الصغرى خلال إلقائه خطاب الوداع في شيكاغو بحضور زوجته “ميشيل” وابنته الكبرى “ماليا” ونائب الرئيس “جو بايدن” وزوجته، بالإضافة إلى حشد من كبير من المواطنين والمسؤولين..

المصدر: الاخبار الان