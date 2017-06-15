الخارجية العراقية تقرر طرد احد موظفي السفارة اليمنية في بغداد لهذا السبب !

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية احمد جمال في بيان، إن “وزارة الخارجية العراقية قررت طرد أحد موظفي السفارة اليمنية العاملة في بغداد”.

وعزا جمال ذلك الى “تجاوزه على اجهزة الدولة الرسمية وهيبتها وخروجه عن السياقات المعتمدة لطبيعة عمله ومهمته ضمن البعثة الدبلوماسية التي يعمل فيها، مما استوجب اتخاذ مثل هذا الاجراء بحقه”، موضحاً أنه “تم إخطاره بضرورة مغادرة الاراضي العراقية خلال 72 ساعة”.

وأضاف جمال أن وزارة الخارجية “تؤكد انها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه أيّ اساءة او تجاوز بحق اجهزة الدولة ومؤسساتها وافرادها”.