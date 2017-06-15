عاجل : بعد 24 ساعة التحالف يعترف بتعرض سفينة إماراتية لهجوم صاروخي بسواحل اليمن (بيان)

المشهد اليمني الأول | متابعة خاصة

أقر التحالف الذي تقوده السعودية بتعرض سفينة حربية تابعة له لهجوم في سواحل اليمن بعد نحو 24 ساعة من إعلان القوات البحرية التابعة للجيش اليمني والحوثيين عن استهداف السفينة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودي في أولى ساعات اليوم الخميس أن “سفينة إماراتية تعرضت لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ أطلقته المليشيات الحوثية” بحسب البيان.

ودعا البيان ” المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين وقوات صالح بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2216 لمنع هذه الممارسات التي وصفها بـ”الإجرامية”.

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