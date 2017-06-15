الرئيسية الأخبار المحلية شاهد “حمد المري” ضابط قطري من الحد الجنوبي إلى قائمة الإرهاب السعودية الأخبار المحلية شاهد “حمد المري” ضابط قطري من الحد الجنوبي إلى قائمة الإرهاب السعودية 15/06/2017 741 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد كمين نوعي للجيش واللجان يستهدف آليتين للجيش السعودي في جيزان محاضرة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في ذكرى إستشهاد الإمام علي عليه السلام 1438هـ ..(نص+فيديو) شاهد عزم وصمود المجاهدين في شهر رمضان المبارك بجبهات مأرب شاهد “قلب ملاك المثقوب” حالة انسانية في محافظة الحديدة شاهد أينما يمم الجيش السعودي وجهه وجد الموت أمامه: كمين مزدوج لآليتين عسكريتين المشهد اليمني الأول شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات