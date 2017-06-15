المشهد اليمني الأول/

لقي العشرات من مرتزقة الجيش السعودي مصارعهم وجرح آخرون، اليوم الخميس، في عملية نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية قبالة منفذ الخضراء بنجران.

وأفاد مصدر عسكري، أن وحدات الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية نوعية على مواقع وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي في تبة القيادة والشبكة قبالة منفذ الخضراء بنجران.

وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد كبيرة من مرتزقة الجيش السعودي أثناء مهاجمة تبة القيادة والشبكة قبالة المنفذ الحدودي.

وكانت مدفعي للجيش واللجان الشعبية قد قصفت، أول أمس الثلاثاء، تجمعات للجيش السعودي في موقع مستحدث السديس، فيما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات للجنود السعوديين شمال الشبكة بنجران.

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