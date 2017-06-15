المشهد اليمني الأول/

أقرّ تحالف العدوان السعودي على اليمن اليوم الخميس، بتعرض سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخا لهجوم بصاروخ أطلقته قوات البحرية اليمنية.

وجاء في بيان التحالف نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): تعرضت سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخا لهجوم بصاروخ موجه نفذه الحوثيون، دون أن يسفر عن أضرار في السفينة ونتج عن ذلك إصابة شخص واحد من الطاقم”، على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء أعلنت قوات البحرية اليمنية استهداف سفينة حربية تابعة لقوى العدوان السعودي كانت تقوم بأعمال عدائية قبالة سواحل مديرية المخاء جنوب غرب تعز.

كما نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية، عدداً من العمليات العسكرية مستهدفة عدة مواقع قبالة منفذ علب بعسير، وشنت هجوماً مباغتاً على مواقعِ الدفينية وقائم زبِيد والكَرْس والخوبة الشمالية بجيزان.

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