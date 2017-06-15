المشهد اليمني الأول/

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي السوري بسام هاشم، أن مجلس التعاون الخليجي بدأ يغادر حالة الموت السريري، التي لازمته طوال السنوات الخمسة والثلاثين الماضية، لكي يكرّس واقع الانقسامات والحروب السياسية والاقتصادية الخفية، الثنائية والجماعية.

وأشار الكاتب السوري، في مقالة له نشرتها صحيفة “البعث” السورية، إلى أن هذا الأمر يمكن أن يخلف تآكل في العلاقات القبلية والأسرية، وقد ينتهي إلى حروب اجتماعية يومية ضارية في ظروف تراجع العائدات النفطية وتدهور مستويات المعيشة والخلل الخطير في توزيع الموارد، وفي ظل الانفاقات الوهمية على مشاريع عملاقة لا تنطوي على أية جدوى اقتصادية أو اجتماعية، وعقود تسلّح أسطورية الغرض منها استرضاء الإدارة الأمريكية أولاً وأخيراً، وبعيداً عن أية اعتبارات أو دوافع أمنية حقيقية وواقعية. على حد قوله.

وأكد الكاتب أن المملكة السعودية فقدت، خلال أقل من أسبوع، زعامتها الدينية “الاسمية” حقيقة، لتترك الأسئلة أكثر من معلّقة حول مصير التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن، خاصة مع توجّه الباكستان، حليفها الأقرب، إلى إيران وتركيا، وبدء تحسس ميليشيات الفريق البشير لخسائرها في تعز، فيما تهاجم أندونيسيا وينأى الأردن والمغرب جانباً. على حد تعبير الكاتب هاشم.

وأضاف: الأهم من ذلك، لربما، التشكيك في سلوك السعودية الأخلاقي كسلطة إسلامية تفرض الحصار الغذائي والتمويني على “دولة إسلامية شقيقة” في رمضان المبارك، وتصادر أموال وممتلكات المعتمرين، وتمارس التمييز في قوائم الحجيج، وتمنع لم شمل العائلات الواحدة على جانبي الحدود، لاعتبارات عنصرية وشعبوية أنانية محضة ترتبط حصرياً بمستقبل العائلة والصراع على العرش. على حد قول الكاتب هاشم.

وأردف قائلاً: قطر اليوم خارج الحظيرة السعودية، بل هي في تحالف عسكري، خارج المنظومة الخليجية التقليدية، مع تركيا. والحرب في اليمن مرشّحة للعودة إلى حدودها الأولى كمشروع توسعي سعودي ينبغي له أن يصب في رصيد ولي ولي العهد في طريقه إلى “الخلافة”، دون استبعاد إمكانية تطور هذه الحرب إلى صراع سعودي إماراتي للسيطرة على اليمن. على حد تفسير الكاتب هاشم الذي أضاف: الوهابية تتحطّم.. والسعودية تفقد السيطرة… والشرق الأوسط بانتظار دورة جديدة من التحوّلات التاريخية، الواعدة هذه المرة.

وفسّر الكاتب السوري بدء انتهاء الزعامة السعودية ومملكة آل سعود، كنتيجة مباشرة للأخطاء الاستراتيجية القاتلة التي ارتكبت في سوريا، “ولربما شكّلت سنوات الحرب على سوريا عدسة كاشفة لكل الاختلالات السياسية والأخلاقية التي ميّزت الأداء السعودي في التعاطي مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية طيلة عقود ماضية، ولكن المؤكّد أن أزمة الاستقواء على مشيخة قطر، والأنانية والجشع اللذين يظهرهما سلمان حيال مسألة وراثة العرش، والتهوّر الذي يسم سلوك ابنه محمد — بما في ذلك استعداده لخوض حروب خارجية أريد لها أن تضفي عليه صورة البطل، ودخوله في شراكات/صفقات خارجية غير مضمونة- عملت، مجتمعة، على تفجير التناقضات البنيوية لنظام هرم وجد نفسه، دفعة واحدة، في مواجهة حتمية مع تحديات ديموغرافية واقتصادية وأيديولوجية واستراتيجية غير مسبوقة، وهدّدت جدياً، ولأول مرة، وحدة وتماسك العائلة المالكة، وفتحت الأبواب على مصراعيها أمام الاحتمالات الوشيكة لنهاية الوهابية.”

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