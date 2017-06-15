المشهد اليمني الأول/

اعلنت وزارة الدفاع القطرية، الخميس، أن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية وصلتا إلى الدوحة للمشاركة في تدريبات عسكرية مع البحرية القطرية.

جاء ذلك في بيان للوزارة نقلته رويترز، واشارت الى أن ضباط البحرية القطرية استقبلوا طاقمي السفينتين.

ووقع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ونظيره القطري خالد العطية في واشنطن، اتفاقا تبيع بموجبه الولايات المتحدة قطر مقاتلات “F-15” مقابل 12 مليار دولار.

يذكر أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت فجر 5 حزيران/يونيو الجاري، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمت الدول الأربع الدوحة بـ “دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة”.

وفي وقت لاحق، أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى، قطع علاقاتها مع قطر، كما خفّض الأردن وجيبوتي مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وكانت السنغال والنيجر وتشاد قد أعلنت استدعاء سفرائها للتشاور.

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