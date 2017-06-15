اكتشاف الاعجوبة الثامنة من عجائب الدنيا

وبحسب موقع “إيجي نيوز”، تم استكشاف الأعجوبة الثامنة في بحيرة “روتوماهانا”، على الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

واختفى السطحان الملونان للبحيرة عام 1886، وكانا يجذبان السياح من كافة دول العالم خلال القرن التاسع عشر.

ويذكر أنه يوجد في الدنيا وهي هرم الجيزة وحدائق بابل المعلقة وتمثال زوس في أوليمبيا ومعبد أرتميس في إفيسس وضريح موسولوس في مدينة هليكارناسوس وتمثال رودس ومنارة الإسكندرية.