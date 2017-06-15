المشهد اليمني الأول/

لقي عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وجرح آخرون، اليوم الخميس، وتم تدمير مدرعة لهم في كسر محاولة زحفهم باتجاه منطقة الكدحة بمديرية المعافر بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري، أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من كسر زحف كبير لمرتزقة العدوان السعودي استمر منذ الفجر وحتى الساعة الخامسة بعد عصر اليوم في منطقة الكدحة باتجاهات تبه مجلي – درخاف – الرحبه وباتجاه الدرب.

وأكد المصدر مصرع وجرح العشرات من المرتزقة وتدمير مدرعة لهم بلغم أرضي خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحفهم الفاشلة.

وأشار المصدر إلى أنه سبق محاولة زحف المرتزقة تمشيط مكثف بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية قد كسروا، أول أمس الثلاثاء، محاولة زحف لمرتزقة العدوان في منطقة الضباب غربي مدينة تعز، موقعين قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

كما لقي 4 من مرتزقة العدوان مصارعهم برصاص قوات الجيش واللجان الشعبية في مديرية صالة، بالإضافة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم جراء قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تحصيناتهم في أطراف معسكر التشريفات شرقي مدينة تعز.

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