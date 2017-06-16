بالفيديو… ماهي حقيقة ظهور “حورية البحر” بالقرب من شواطئ أستراليا؟

وبحسب موقع “سبوتنيك” الروسي أكد الغطاس أنه استطاع الحفاظ على برودة أعصابه أمام هذا المشهد الغريب، الذي التقطه أمام الحاجز المرجاني العظيم القريب من شواطئ أستراليا.

إلا أنه وبالعودة إلى تاريخ الفيديو، فقد تم نشره عام 2007 وحقق وقتها مشاهدات زادت على 6 ملايين مشاهدة، وأثار ضجة كبيرة وقتها، حيث تباينت آراء المعلقين حول حقيقة هذا المقطع، إذ أكد بعضهم حقيقته مدللين على ذلك بعدم استخدام حورية البحر يديها أثناء السباحة على العكس مما يفعل الإنسان، فيما اعتبر آخرون أن مقطع الفيديو مفبرك.