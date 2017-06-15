المشهد اليمني الأول/

حذرّت منظمة Save Children الدولية من أنّ طفلاً واحداً على الأقل يصاب كلّ دقيقة بوباء الكوليرا في اليمن.

وذكرت المنظمة الدولية أنّ وباء الكوليرا بات خارجاً عن السيطرة، ولا سيما أنَّ معدلّات الإصابة ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب المنظمة المذكورة فإنّ أكثر من مليوني طفل مصاب بسوء التغذية الحاد فهم الأكثر عرضة للمرض.

وتشير الإحصاءات إلى أنه تم تسجيل 798 حالة وفاة بمرض الكوليرا، في 19 محافظة من بين 22 محافظة يمنية، منذ 27 أبريل/نيسان الماضي.

وفي سياق متصل، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الأربعاء إن الوباء في اليمن بلغ “مستوى غير مسبوق”.

بدورها، ذكرت منظمة أوكسفام أنّ الوباء يقتل شخصاً كل ساعة تقريبا في البلاد.

وبعد نحو عامين من العدوان على اليمن، انهارت منظومة الصحة والمياة والصرف الصحي.

ومرض الكوليرا هو عبارة عن عدوى بالإسهال الحاد، وتنتج بسبب ابتلاع طعام أو مياه ملوثة بـ”بكتريا الكوليرا”.

وأغلب من يصابون بالعدوى تظهر عليهم أعراض طفيفة، أو قد لا تظهر عليهم أعراض بالمطلق. لكن في الحالات الحادة، يمكن أن يتسبب المرض في وفاة المصاب خلال ساعات إذا لم يخضع للعلاج.

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