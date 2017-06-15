المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم، وجرح آخرون ،اليوم الخميس، في قصف مدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية بقطاع جيزان.

وأفاد مصدر عسكري، عن استهداف وحدة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية مرابض مدفعية الجيش السعودي بموقع ملحمة العسكري.

وأكد أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.

وأضاف المصدر، أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت كذلك تجمعا للجنود السعوديين بموقع الخشل العسكري.

وكان استهدف أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس الأربعاء آليتين للجيش السعودي في ذات القطاع ما أسفر عن تدميرهما ومصرع واصابة من كانوا على متنهما.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات