الرئيسية الأخبار المحلية شاهد الكيان السعودي يطبع المطبع مع الكيان الصهيوني الأخبار المحلية شاهد الكيان السعودي يطبع المطبع مع الكيان الصهيوني 16/06/2017 295 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب كسر زحف لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه القصر الجمهوري والأمن المركزي في تعز الإمارات وأمثالها من الكيانات المصابةِ بكوليرا الصهينة مقدمة إخبارية شاهد إعلام العدوان يهرب من فضيحة إلى فضيحة: الإمارات تدعي بأن السفينة إنسانية محاضرة في ذكرى استشهاد الإمام علي ج2 للسيد عبدالملك الحوثي 20 رمضان 1438هـ شاهد “الإكتفاء الذاتي” نأكل مما نزرع المشهد اليمني الأول شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات