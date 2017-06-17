الرئيسية الأخبار المحلية شاهد وقفة قبلية في مديرية بعدان إب لإعلان النفير العام والتعبئة مستمرة الأخبار المحلية شاهد وقفة قبلية في مديرية بعدان إب لإعلان النفير العام والتعبئة مستمرة 17/06/2017 419 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب إضحك مع رئيس البعثة السعودية في جنيف وكيف أصبح محط سخرية ممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني المشاهد الكاملة لمذبحة ميدي العسكرية وابادة أرتال عسكرية بمن فيها من غزاة ومنافقين من الجيش السوداني «الكوليرا» يحصد أرواح 1028 يمنياً بأقل من شهرين المشاهد التي حذفها اليوتيوب للمذبحة العسكرية التي تعرض لها الجيش السوداني في ميدي [HD] شاهد الكونغرس الأمريكي يصوت على صفقة أسلحة جديدة للسعودية المشهد اليمني الأول شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات