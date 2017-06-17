المشهد اليمني الأول/

كسر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي باتجاه القصر الجمهوري والأمن المركزي في تعز.

وأفاد مصدر عسكري ، وقوع قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان خلال تصدي أبطال الجيش واللجان الشعبية لمحاولتهم بالزحف باتجاه القصر الجمهوري والأمن المركزي شرق مدينة تعز.

وكان قد لقي عدد كبير من مرتزقة العدوان مصارعهم وجرح آخرون، أمس الخميس، وتم إعطاب مدرعة لهم في كسر محاولة زحفهم باتجاه منطقة الكدحة بمديرية المعافر بمحافظة تعز.

جدير بالذكر أن العشرات من مرتزقة العدوان سقطوا بين قتيل وجريح، الاثنين الماضي، كما تم تدمير مدرعة خلال محاولة زحف استمرت منذ الفجر وحتى العصر باتجاه القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات.

يذكر أن عشرات القتلى من المرتزقة سقطوا في محاولات زحف فاشلة لهم بمساندة جوية من طيران العدوان الذي كان قد ساوى المبنى الرئيسي للقصر الجمهوري بالأرض بعدة غارات جوية شنها خلال العامين الماضيين من العدوان.

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