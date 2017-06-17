المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم، الجمعة ، في عمليات عسكرية نوعية استهدفت مواقع الجيش السعودي في نجران وعسير خلال الساعات الماضية.

في نجران أطلق الجيش واللجان الشعبية صلية صواريخ استهدفت تجمعات الجيش السعودي في موقع الشبكة ومواقع مستحدثة بجوارها وحقق إصابات مباشرة.

كما تم استهداف تجمع آخر للجنود السعوديين خلف معسكر ثويلة، وفي سياق العمليات العسكرية تم استهداف تجمع للجنود السعوديين في موقع الهجلة وقيادة عليب واستهداف تجمع آخر في موقع الضبعة العسكري. إلى ذلك استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعا للجيش السعودي في موقع المجازة بعسير.

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