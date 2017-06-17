المشهد اليمني الأول/

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه اقترح على الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، إقامة قاعدة عسكرية تركية على أراضي المملكة.

وأوضح أردوغان، خلال مقابلة مع قناة “RTP” البرتغالية، تم نشرها من قبل وكالة “الأناضول” التركية الرسمية،يوم الجمعة ، أنه تحدث عن هذه المبادرة خلال لقائه الملك سلمان في إطار زيارته إلى السعودية، يوم 13/02/2017.

وأضاف الرئيس التركي أن العاهل السعودي تعهد بتقييم هذا الاقتراح، مشيرا إلى أن الرد لم يأت لغاية الآن.

ويأتي هذا التصريح على خلفية إقرار البرلمان التركي، يوم 07/06/2017، مشروع قانون يسمح لحكومة البلاد بنشر وحدات من القوات المسلحة التركية في أراضي دولة قطر، التي من المتوقع أن تحتضن قاعدة عسكرية تركية بموجب اتفاق أبرمه البلدان عام 2014.

وادعى أردوغان، أن القاعدة التركية بقطر هدفها يكمن في حفظ الأمن والسلام في منطقة الخليج ككل.

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