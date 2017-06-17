المشهد اليمني الأول/

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع ضحايا وباء الكوليرا في اليمن إلى ألف و28 شخصاً، منذ عودة انتشار المرض في 27 أبريل الماضي.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، إنها سجلت، حتى اليوم، 146 ألفاً و75 حالة اشتباه بالمرض، بينها 1028 حالة وفاة، في 20 محافظة يمنية.

وتصدرت محافظة حجة المحافظات الأكثر تضرراً بالوباء، حيث سجّلت وفاة 163 شخصاً، تليها إب بواقع 142 حالة وفاة، ثم عمران بـ113 حالة وفاة، دون الإشارة إلى أعداد الضحايا في بقية المحافظات.

وباستثناء محافظات صعدة والمهرة وشبوة، سجّلت جميع المحافظات التي ينتشر فيها الوباء حالات وفاة، في حين ما زالت محافظتا حضرموت وسقطرى خاليتين من المرض.

وبدأ تفشي المرض في اليمن في أكتوبر 2016، وتزايد حتى ديسمبر من العام نفسه، ثم تراجع لكن دون السيطرة الكاملة عليه.

وعادت حالات الإصابة للظهور مجدداً بشكل واضح في27 أبريل الماضي.

و«الكوليرا» مرض يسبب إسهالاً حاداً يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات، إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، بشكل خاص، لخطر الإصابة بالمرض.

ووفق منظمة الصحة العالمية، يمكن علاج «الكوليرا» بنجاح من خلال محلول لمعالجة الجفاف يتناوله المريض بالفم، وتحتاج الحالات الحرجة لعلاج سريع بسوائل وريدية ومضادات حيوية.

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