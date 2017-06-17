الملك سلمان يصدر أوامر ملكية ويقوم بتعيينات جديدة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” سيتم تعديل اسم “هيئة التحقيق والإدعاء العام” ليكون “النيابة العامة”، ويسمى رئيسها “النائب العام”. كما نصت الأوامر على ارتباط “النيابة العامة” مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.

كما وجه الملك سلمان بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأوامر الملكية، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وجاء في الأوامر الملكية بأنه يعفى الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام من منصبه، ويعين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائبا عاما بمرتبة وزير.

وإحالة الفريق الأول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول. كما سيتم إنهاء خدمة الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد ويرقى اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، ويعين مديرا للأمن العام.

كما عين الملك سلمان عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير وسهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة. كما تم تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديرا لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة.

ووجه الملك السعودي بأن يعين عقلا بن علي العقلا نائبا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، كما يعين فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير. ويعين تميم بن عبدالعزيز السالم مساعدا للسكرتير الخاص للملك بمرتبة وزير. ويعين مساعد بن ناصر البراك مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. ويعين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وحمد بن محمد بن حمد آل الشيخ مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.