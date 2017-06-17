مفاجأةMBC … الدواعش قطريون وكويتيون وليسوا سعوديين!

فقد انتشرت مشاهد وصور من المسلسل، على حسابات نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، أظهرت مقاتلي “داعش” يحملون جوازاتٍ قطريّة وأخرى كويتيّة، في وقتٍ أكدّ فيه النشطاء على أنّ أيّ هجمات “إرهابية” نفذها “داعش” لم يمكن يكن فيها أي قطريّ!.

وفي هذا السياق، قال جاسم سلمان، مدير تحرير “بوابة الشرق” القطرية إنّ “ما فعله منتجوا غرابيب سود وقناة mbc بسبغ استخدام الدواعش للجواز القطري، ستتم مقاضاتهم دوليا لأن هذا مخالف”.

من جهته، طالب النائب الكويتيّ د.وليد الطبطبائي وزارة الإعلام الكويتيّة بإغلاق مكاتب قناة MBC؛ لقيامها بتشويه سمعة الكويت بصورة مزعومة لجواز سفر كويتي في مسلسل “غرابيب سود”.

جديرٌ بالذّكر أنّ مسلسل “غرابيب سود” توقف بشكل مفاجئ عند الحلقة “20”، بعد أن كان من المتوقع استمراره إلى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث أعلن القائمون عليه انتهاء الأحداث ووصول الرسالة إلى المتابعين.

بيد أن ناشطين شكّكوا برواية القائمين على المسلسل الذي أنتجته قناة “إم بي سي”، قائلين إن ضغوطا ربما تكون مورست عليه، تسببت في إيقافه.

وأثار المسلسل جدلا واسعا منذ الحلقة الأولى، إذ روج لما يسمى بـ”جهاد النكاح”، وصوّر نساء خليجيات لاهثات خلف الجنس.