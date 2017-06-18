المشهد اليمني الأول/

أكد المدير العام لشؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية مجید آقا بابائي أن صيادا إيرانيا استشهد اليوم السبت على يد قوات حرس الحدود السعودية في الهجوم الذي شنته القوات السعودية على قاربين لإيران في مياه الخليج الفارسي.

والصياد هو من أهالي محافظة بوشهر جنوب إيران.

وقال مراسل قناة العالم الإيرانية إن مصير باقي الصيادين مازال مجهولا حتى الآن والسلطات الإيرانية تتابع ملابسات القضية.

وصرح مدير شؤون الحدود في وزارة الداخلية مجيد آقا بابائي أن قاربي صيد إيرانيين كانا في مياه الخليج الفارسي بينما ضلا طريقهما إثر تدافع الأمواج.

ووصف بابائي قرار خفر السواحل بإطلاق النار بأنه لا يتوافق مع المبادئ الإنسانية حتى لو دخل القارب المياه السعودية، مؤكدا أنه غير مسموح لهم بإطلاق النار.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن وزارة الداخلية تتابع القضية عن كثب كي يتضح إن كان القاربان الإيرانيان دخلا المياه السعودية أم لا، مؤكدا أن إطلاق النار عمل غير إنساني ويتناقض مع مبادئ الملاحة البحرية.

ولم يتم العثور على القارب الثاني، وهو ما يرجح فرضية احتجازه من قبل خفر السواحل السعودية مع من كانوا على متنه.

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