المشهد اليمني الأول/

كشف موقع “سودان تربيون” أن سفراء كل من النظام السعودي والإمارات ومصر طلبوا اليوم من الخارجية السودانية توضيح موقف الخرطوم من الأزمة الخليجية القطرية.

الموقع أضاف أن وزير الخارجية إبراهيم غندور عقد لقاء مع السفراء المعنيين أبلغهم خلاله “بحرص السودان على إصلاح ذات البين بين الأشقاء، من خلال دعمه ومساندته لمبادرة أمير الكويت”.

وأوضح “سودان تربيون” أن الخرطوم اتخذت موقفا محايدا تجاه الأزمة بين دول الخليج.

يذكر أن الرئيس السوداني تغيب عن حضور القمة الإسلامية الأمريكية في السعودية، معللا ذلك بـ”أسباب خاصة”.

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