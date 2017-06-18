المشهد اليمني الأول/

قال مصدر مسؤول في النظام السعودي، يوم السبت، أن “المملكة” لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة أي قواعد عسكرية على أراضيها.

المصدر المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة أنباء النظام السعودي “واس”، زعم أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك الأمر، لأن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية على أفضل مستوى.

وتابع قائلاً: “القوات المسلحة السعودية لها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة إنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة”.

يذكر أن النظام التركي أعلن توسيع قاعدتها العسكرية في قطر، وتأييد البرلمان فكرة إرسال قوات عسكرية إلى الدوحة، في ظل الأزمة المندلعة ما بين الأنظمة الحاكمة في قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي أدت لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وإغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية أمامها، على خلفية اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب.

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