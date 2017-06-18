المشهد اليمني الأول/

ارتكب طيران السعودي الأمريكي في الساعة الأولى من فجر اليوم الأحد جريمة جديدة بمحافظة صعدة شمالي اليمن باستهدافه تجمعا للمواطنين المسالمين في إحدى المديريات الحدودية.

وأفاد مصدر محلي، في المحافظة بسقوط أكثر من 15 شخصا ما بين شهيد وجريح في حصيلة أولية لاستهداف طيران العدوان السعودي تجمعا للمواطنين في مديرية شدا.

وأوضح أن مدفعية الجيش السعودي ظلت تستهدف المسعفين اللذين حاولوا القيام بإسعاف الجرحى ما أدى إلى استشهادهم.

ويأتي ذلك في سياق الجرائم اليومية التي يرتكبها العدوان بحق المواطنين في محافظة صعدة وغيرها من المحافظات وسط صمت وتواطؤ المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

ولم يراعي العدوان أي حرمة لشهر رمضان الكريم ولا لعشره الأواخر حيث استمرت جرائمه في مختلف المحافظات اليمنية منذ اليوم الأول للشهر الفضيل.

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