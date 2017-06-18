الرئيسية الأخبار المحلية شاهد لحظة قنص منافقين مرتزقة في موقع الطلعة نجران الأخبار المحلية شاهد لحظة قنص منافقين مرتزقة في موقع الطلعة نجران 18/06/2017 302 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد عملية هجوم على مواقع المرتزقة في المصلوب الجوف صنعاء ترفض بيان مجلس الأمن وتعتبره منحازاً.. أنصار الله: مجلس الأمن يشجع العدوان ولنا الحق في الدفاع عن أنفسنا.. والمؤتمر الشعبي: إيقاف الصورايخ مقابل... شاهد صد زحف للمنافقين المرتزقة على التبة السوداء في تعز مؤتمر مناهض للعدوان السعودي الجائر على اليمن بحضور علماء أهل السنة والبوذيين في الهند شاهد جولة للإعلام الحربي في صرواح مأرب المشهد اليمني الأول شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات