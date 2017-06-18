الرئيسية الأخبار المحلية شاهد عملية هجوم على مواقع المرتزقة في المصلوب الجوف الأخبار المحلية شاهد عملية هجوم على مواقع المرتزقة في المصلوب الجوف 18/06/2017 179 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد لحظة قنص منافقين مرتزقة في موقع الطلعة نجران صنعاء ترفض بيان مجلس الأمن وتعتبره منحازاً.. أنصار الله: مجلس الأمن يشجع العدوان ولنا الحق في الدفاع عن أنفسنا.. والمؤتمر الشعبي: إيقاف الصورايخ مقابل... شاهد صد زحف للمنافقين المرتزقة على التبة السوداء في تعز مؤتمر مناهض للعدوان السعودي الجائر على اليمن بحضور علماء أهل السنة والبوذيين في الهند شاهد جولة للإعلام الحربي في صرواح مأرب المشهد اليمني الأول شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات