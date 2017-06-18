المشهد اليمني الأول/

أقامت العديد من المنظمات المناهضة للحرب في الهند ومن بينها ” حركة السلام العالمي” ، و “المنتدى الدولي BRICS” مؤتمراً بعنوان ” أوقفوا الحرب على اليمن ” بمناسبة مرور 800 يوم على الحملة العسكرية على اليمن.

وتحدث كل من الدكتور مانورانجان موهانتي ، الدكتور كولديب سينغ ، باوان شيريواستوا، مولانا جلال حيدر نقوى ، سراج طالب ، ابيمانيا كوهار ، أشرف زيدي ، شكيل قريشي ، شاهد برادهان وفيروز رباني بالنيابة عن أهل السنة واتباع الديانة البوذية في الهند معترضين بخطاباتهم على العدوان الجائر والغير انساني للحرب العسكرية على اليمن وسكوت هيئات حقوق الإنسان في العالم على هذه القضية .

حيث طلب الحاضرون في هذه المراسم ومن خلال رسائل وجهوها إلى وزير الخارجية في الهند ومكتب الأمم المتحدة في هذا البلد ألى ن يتحركوا ردا على الهجمات التعسفية للسعودية على المدنيين اليمنيين .

والجدير بالذكر أن هذه المراسم تعتبر جزء من حملة ” أوقفوا الحرب على اليمن ” والتي تقام حاليا” في بلدان مختلفة من العالم في اليوم الـ 800 للحملة العسكرية على اليمن .

وقبل ذلك أقيمت مؤتمرات تدين قتل المدنيين اليمنيين والإنتهاكات العسكرية الحاصلة على هذا البلد في كل من أستراليا، أمريكا و غزة وكل من تركيا ، لبنان ، الباكستان ، أندونيسيا و كوستاريكا انظمت إلى الحملة التي أقيمت ضد السعودية خلال الأسبوع الفائت.

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