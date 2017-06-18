المشهد اليمني الأول/

أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن قوات الجيش المسنودة باللجان الشعبية تمكنت من كسب وتحقيق معادلة عسكرية، من شأنها فرض واقع ميداني عملياتي وقتالي جديد لصالحها على إمتداد كافة مسارح العمليات القتالية المقبلة.

وأوضح اللواء العاطفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإنجاز النوعي والمهني هو إنتصار آخر للإستراتيجية الشاملة للقوات المسلحة ومجموعات العمل الحربي المشترك القيادية والميدانية والتخصصية القتالية، والتي إستطاعت في وقت وجيز تعديل وإقرار الخطط العسكرية المقبلة وفقاً وإنتصارات الجيش واللجان الشعبية في مواجهة تحالف العدوان، ودون إغفال لطبيعة معطيات المعترك السياسي المشبوه لقوى العدوان على اليمن.

وقال ” من الآن وصاعداً بات على قادة أنظمة وجيوش تحالف العدوان على اليمن أن يدركوا أن إستراتيجيتنا الشاملة في المواجهة والدفاع عن الأرض والعِرض ،لديها القدرة الكاملة في التحكم والسيطرة تجاه المسارات والتكتيكات العدائية القائمة والمحتملة “.

وأشار وزير الدفاع إلى أن المعادلة العسكرية الجديدة تسمح للقوات المسلحة بتنفيذ عمليات هجومية نوعية ومباغتة ضد الأهداف القتالية الحيوية والهامة وشل فاعلية وتحييد قواعد الإنطلاق الرئيسة في العمق الإستراتيجي المعادي.

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