المشهد اليمني الأول/

أوضح ناطق أنصار الله محمد عبدالسلام أن الجريمة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان بحق المواطنين في سوق شعبي بمحافظة صعدة تعبر عن الوجه الحقيقي لمجلس الأمن الدولي الذي يعمل على تغطية جرائم العدوان بحق اليمنيين.

وأشار ناطق أنصار الله أن مجلس الأمن يمنح دول العدوان الغطاء السياسي والعسكري للاستمرار في قتل الشعب اليمني واستمرار الحصار وارتكاب المجازر في ظل صمت وتواطؤ المنظمة الدولية التي تتشدق بحقوق الانسان وحماية السلم الدولي.

وأدان ناطق أنصار الله صمت العالم تجاه جرائم العدوان بحق اليمنيين. مؤكدا أن الصمت على الجرائم إلا ما ندر توضح أن الحقوق والإنسانية مجرد عناوين زائفة لتضليل شعوب العالم.

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