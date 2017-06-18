البحرين تمنح جنودا قطرين متمركزين على أراضيها 48 ساعة لمغادرة البلاد

وتضم البحرين قاعدة اميركية تعمل فيها القيادة المركزية للقوات البحرية، وتشمل عسكريين من دول في المنطقة، ينفذون مهاما تتعلق بالحرب على تنظيمات متطرفة في الشرق الاوسط.

وقال المصدر إن السلطات البحرينية اوضحت “للقائد المسؤول عن القاعدة أن على القطريين المغادرة“، مضيفا ان على هؤلاء مغادرة المملكة خلال 48 ساعة.

وتابع “لا يزالون في القاعدة، لكن من المرجح ان يغادروا خلال اليومين المقبلين“، من دون ان يفصح عن اعداد هؤلاء الجنود.

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر قبل نحو اسبوعين، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة اراضي هذه الدول.

وتتهم هذه الدول الامارة الخليجية الصغيرة بدعم الارهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وبعيد قطع العلاقات، اعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد اليمن انهاء مشاركة قطر في هذا التحالف “بسبب ممارساتها التي تعزز الارهاب”.

وعلى الرغم من انتقادات وجهها الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى قطر، ترسل واشنطن إشارات تؤكد أنها لن تتخلى عن الامارة الصغيرة، في وقت تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لايجاد حل للازمة.

ووصلت هذا الاسبوع سفينتان تابعتان للبحرية الاميركية الى مرفأ حمد جنوب الدوحة “للمشاركة في تمرين مشترك مع البحرية” القطرية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع القطرية.

في واشنطن، وقّع وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس ونظيره القطري خالد العطية اتفاقا تبيع بموجبه الولايات المتحدة قطر مقاتلات أف-15 مقابل 12 مليار دولار، بحسب ما أعلن البنتاغون.

ولطالما كان التعاون وثيقا بين قطر والولايات المتحدة التي تملك قاعدة عسكرية ضخمة في هذا البلد تضم نحو عشرة آلاف جندي اميركي يشاركون في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.